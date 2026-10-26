На Сумщині через ворожі обстріли постраждали п'ятеро людей
Упродовж доби російські війська обстріляли 25 населених пунктів Сумщини. Ворог застосовував авіабомби, безпілотники, артилерію та міномети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотника на приватне домоволодіння постраждали дві жінки віком 76 та 56 років.
У Ямпільській громаді ворожий БпЛА влучив у будинок. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
У Степанівській громаді внаслідок ворожих атак БпЛА травмувався 63-річний чоловік.
У Середино-Будській громаді до лікарні звернулися 56-річний чоловік і 47-річна жінка. Вони отримали травми 23 жовтня, коли ворожий безпілотник влучив у приватне домоволодіння.
Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей. Пошкоджені ангар та будівля зерносховища.