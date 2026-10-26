Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотника на приватне домоволодіння постраждали дві жінки віком 76 та 56 років.

У Ямпільській громаді ворожий БпЛА влучив у будинок. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

У Степанівській громаді внаслідок ворожих атак БпЛА травмувався 63-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді до лікарні звернулися 56-річний чоловік і 47-річна жінка. Вони отримали травми 23 жовтня, коли ворожий безпілотник влучив у приватне домоволодіння.

Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей. Пошкоджені ангар та будівля зерносховища.