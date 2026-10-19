Ударив ножем у серце: на Закарпатті чоловіка засудили до 8 років за вбивство

Фото: Національна поліція

У Хусті на Закарпатті 55-річного чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі за умисне вбивство 27-річного місцевого жителя. Під час конфлікту він ударив потерпілого ножем у серце

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався наприкінці березня цього року.

Як встановили правоохоронці, між 55-річним хустянином і 27-річним чоловіком виникла суперечка. Під час конфлікту старший чоловік раптово дістав ніж і вдарив ним опонента в грудну клітку, у ділянку серця. Після цього він утік із місця події.

Від отриманого поранення 27-річний чоловік помер на місці.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали підозрюваного. У нього вилучили ніж, яким, за даними слідства, було завдано смертельного удару.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави.

За результатами судового розгляду 55-річного обвинуваченого визнали винним і призначили йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали нападника, який забив до смерті охоронця спортивної бази на Трухановому острові. Нападник металевою трубою декілька разів ударив чоловіка по голові та продовжив бити, навіть коли той впав на землю.