09:36  19 жовтня
У Львові біля стадіону "Динамо" потяг на смерть збив дівчину
10:35  19 жовтня
На Волині Citroën з’їхав у кювет: травмувалися п'ятеро жінок
10:49  19 жовтня
На Рівненщині через ворожі атаки є знеструмлення
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2026, 10:35

На Волині Citroën з’їхав у кювет: травмувалися п'ятеро жінок

19 жовтня 2026, 10:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Ковельському районі Волинської області автомобіль з’їхав у кювет. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п'ятеро жінок, одну з них доправили до лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 18 жовтня близько 15:40 у селі Блаженик.

За попередніми даними слідства, 55-річна водійка автомобіля Citroën не врахувала безпечної швидкості руху та дорожньої обстановки, унаслідок чого з’їхала в кювет.

У ДТП травмувалися водійка та четверо пасажирок. Одну з пасажирок госпіталізували, іншим постраждалим медики надали допомогу без госпіталізації.

За фактом аварії слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний велосипедист. Чоловік зіткнувся з автобусом, отримав травми та помер у лікарні, попри зусилля медиків

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП ПДР Волинська область аварія кювет жінка
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Росіяни завдали удару чотирма КАБами по Запорізькому району: загинув чоловік
19 жовтня 2026, 11:18
Стежила за військовими й фотографувала порт: в Одесі затримали агентку РФ
19 жовтня 2026, 11:10
На Рівненщині через ворожі атаки є знеструмлення
19 жовтня 2026, 10:49
Ворог ударив по промисловому підприємству у Кривому Розі: є загиблі
19 жовтня 2026, 10:38
Французькі протести та політичні наслідки для України
19 жовтня 2026, 10:26
Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у вантажівку, водій був п'яним
19 жовтня 2026, 10:12
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Житомирщини: виникла пожежа
19 жовтня 2026, 09:56
На Львівщині через падіння уламків збитого дрона пошкоджені будинки та авто (Оновлено)
19 жовтня 2026, 09:40
Без Зеленського: Путін запропонував зустріч із Трампом і Сі – ЗМІ
19 жовтня 2026, 09:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Геннадій Друзенко
Всі блоги »