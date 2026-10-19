На Волині Citroën з’їхав у кювет: травмувалися п'ятеро жінок

Фото: Національна поліція

У Ковельському районі Волинської області автомобіль з’їхав у кювет. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п'ятеро жінок, одну з них доправили до лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 18 жовтня близько 15:40 у селі Блаженик.

За попередніми даними слідства, 55-річна водійка автомобіля Citroën не врахувала безпечної швидкості руху та дорожньої обстановки, унаслідок чого з’їхала в кювет.

У ДТП травмувалися водійка та четверо пасажирок. Одну з пасажирок госпіталізували, іншим постраждалим медики надали допомогу без госпіталізації.

За фактом аварії слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний велосипедист. Чоловік зіткнувся з автобусом, отримав травми та помер у лікарні, попри зусилля медиків