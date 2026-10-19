Житель Херсонщини організував "таксі для дезертирів"

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На Херсонщині викрили чоловіка, який організував незаконні поїздки за кордон. Він вивозив військових

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.



Правоохоронці викрили чоловіка, який вивозив військових із району бойових дій. Його клієнтами були військові, які самовільно залишили місця служби. Чоловік возив їх власним авто маршрутами в обʼїзд блокпостів.



Його затримали одразу після того, як він отримав 13 тисяч гривень "гонорару". Тепер чоловік отримав підозру в посібництві дезертирству. Йому може загрожувати вʼязниця.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".