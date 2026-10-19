Удар "Бандеролі" по Кривому Рогу: 7 поранених, пошкоджено 17 багатоповерхівок

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кривому Розі станом на 12:30 кількість постраждалих зросла до семи, серед них – 15-річний хлопець

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, один із постраждалих, 39-річний чоловік, перебуває у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості

Наразі пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, вибито майже 50 вікон, пошкоджено три покрівлі. Також постраждали промислове підприємство, пошта, банк, коледж, магазини та автомобілі.

Для мешканців, чиї квартири постраждали, уже розгорнули штаб допомоги в найближчій гімназії. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали на перший час – ОСБ, плівку та інше, а також подати заяви на матеріальну допомогу від міста.

Нагадаємо, вранці 19 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг. Під прицілом опинилося промислове підприємство. Внаслідок ворожого удару загинули двоє чоловіків.