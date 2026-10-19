На заході України знищили 36 реактивних дронів "Герань-2" та "Герань-4"

Фото: ПвК "Захід"

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає RegioNews.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони в зоні відповідальності командування знищили 36 реактивних БпЛА типів "Герань-2" та "Герань-4".

Ворожі цілі ліквідували над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Львівською областями.

У Повітряному командуванні "Захід" зазначили, що сили та засоби протиповітряної оборони цілодобово контролюють повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Як відомо, загалом РФ запустила по Україні балістику, крилаті ракети та майже 270 безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.