На заході України знищили 36 реактивних дронів "Герань-2" та "Герань-4"
Удень 18 жовтня та вночі 19 жовтня російські війська атакували західні області України реактивними безпілотниками
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає RegioNews.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони в зоні відповідальності командування знищили 36 реактивних БпЛА типів "Герань-2" та "Герань-4".
Ворожі цілі ліквідували над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Львівською областями.
У Повітряному командуванні "Захід" зазначили, що сили та засоби протиповітряної оборони цілодобово контролюють повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Як відомо, загалом РФ запустила по Україні балістику, крилаті ракети та майже 270 безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.