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19 жовтня 2026, 13:43

На заході України знищили 36 реактивних дронів "Герань-2" та "Герань-4"

19 жовтня 2026, 13:43
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Фото: ПвК "Захід"
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Удень 18 жовтня та вночі 19 жовтня російські війська атакували західні області України реактивними безпілотниками

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України, передає RegioNews.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони в зоні відповідальності командування знищили 36 реактивних БпЛА типів "Герань-2" та "Герань-4".

Ворожі цілі ліквідували над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Львівською областями.

У Повітряному командуванні "Захід" зазначили, що сили та засоби протиповітряної оборони цілодобово контролюють повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Як відомо, загалом РФ запустила по Україні балістику, крилаті ракети та майже 270 безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

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