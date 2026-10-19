Вибухи у Дніпрі: є поранений
Вдень 19 жовтня в Дніпрі пролунав вибух. У ОВА підтвердили ворожу атаку
Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що росіяни атакували критичну інфраструктуру міста. Наразі відомо, що 55-річний чоловік дістав поранень. Його у стані середньої тяжкості госпіталізували. Наразі постраждалий знаходиться під наглядом медиків.
Містян закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Нагадаємо, раніше ворог завдав масованого комбінованого удару по Київській області. Основний удар ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Повідомлялося про шістьох травмованих, зокрема трьох дітей.
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