У Харкові за 100 тисяч продавали роботу в ДСНС

Фото: прокуратура

У Харкові викрили підприємця, який обіцяв працевлаштування в ДСНС. Його "клієнтом" був військовозобов'язаний чоловік

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підприємець запевнив "клієнта", що мав необхідні зв'язки, щоб забезпечити йому працевлаштування в ряду рятувальників. За свою "послугу" ділок просив 100 тисяч гривень. Також він наполягав на швидкій передачі грошей, погрожував негативними наслідками у випадку відмови.

Зловмисника затримали після отримання грошей. Тепер йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.