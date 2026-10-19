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19 жовтня 2026, 14:50

У Харкові за 100 тисяч продавали роботу в ДСНС

19 жовтня 2026, 14:50
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Фото: прокуратура
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У Харкові викрили підприємця, який обіцяв працевлаштування в ДСНС. Його "клієнтом" був військовозобов'язаний чоловік

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підприємець запевнив "клієнта", що мав необхідні зв'язки, щоб забезпечити йому працевлаштування в ряду рятувальників. За свою "послугу" ділок просив 100 тисяч гривень. Також він наполягав на швидкій передачі грошей, погрожував негативними наслідками у випадку відмови.

Зловмисника затримали після отримання грошей. Тепер йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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