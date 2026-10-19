У Львові біля стадіону "Динамо" потяг на смерть збив дівчину
У Львові ввечері 18 жовтня сталася смертельна трагедія. Близько 22:15 біля стадіону "Динамо" дівчина потрапила під потяг. Від отриманих травм вона загинула
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає RegioNews.
За його словами, трагедія сталася на переході від вулиці Лазаренка до гуртожитків Національного університету "Львівська політехніка".
Обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, на Київщині підліток загинув під колесами потяга. Трагедія сталась 29 вересня поблизу залізничної станції Буча. Попередьно, 17-річний хлопець переходив залізничні колії у невстановленому для цього місці.
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