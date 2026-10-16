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16 жовтня 2026, 22:55

У Києві жінка вбила чоловіка, і намагалась виставити це як самогубство

16 жовтня 2026, 22:55
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Фото: Національна поліція
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У Києві затримали жінку після смерті її співмешканця. Вона заявляла, що чоловік покінчив з життям, але все виявилось не так

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, під час застілля з алкоголем між співмешканцями стався побутовий конфлікт. Під час сварки жінка взяла ніж та вдарила чоловіка в живіт. Він дістав проникаюче поранення та наступного дня помер.

"Аби уникнути відповідальності, фігурантка заховала ніж у занедбаному гаражі неподалік і переконувала сусідів, що чоловік вкоротив собі віку. За скоєне киянці загрожує до 10 років позбавлення волі", - кажуть поліція.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.

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