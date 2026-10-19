Фото: Национальная полиция

В Хусте на Закарпатье 55-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за умышленное убийство 27-летнего местного жителя. Во время конфликта он ударил потерпевшего ножом в сердце

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце марта этого года.

Как установили правоохранители, между 55-летним хустянином и 27-летним мужчиной возник спор. Во время конфликта старший мужчина внезапно достал нож и ударил им оппонента в грудную клетку, в сердце. После этого он скрылся с места происшествия.

От полученного ранения 27-летний мужчина умер на месте.

Полицейские оперативно разыскали и задержали подозреваемого. У него изъяли нож, которым, по данным следствия, был нанесен смертельный удар.

Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. В ходе досудебного расследования он находился под стражей без права внесения залога.

По результатам судебного разбирательства 55-летнего обвиняемого признали виновным и назначили ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители задержали нападающего, забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове. Нападающий металлической трубой несколько раз ударил мужчину по голове и продолжил избивать даже когда тот упал на землю.