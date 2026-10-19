Отруєння чадним газом: на Черкащині постраждали 4 людей, серед них - дитина

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Рятувальники попереджають про небезпеку. На Черкащині через чадний газ четверо людей отруїлись

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

У місті Кам'янка 64-річна жінка отруїлась чадним газом. Причиною була несправність пічного опалення. Жінку госпіталізували медики.

Інший випадок стався в селі Студенець. Там чадним газом отруїлись одразу троє людей: двоє дорослих віком 41 та 40 років, а також 9-річна дитина. Від госпіталізації вони відмовились.

Рятувальники нагадують, щоб уберегтися від отруєння:

регулярно перевіряйте справність печей, димоходів і вентиляційних каналів;

не користуйтеся несправним пічним опаленням;

не перекривайте димохід, поки паливо повністю не згоріло;

встановіть у помешканні датчик чадного газу.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині посилюють контроль за якістю води з громадських колодязів після того, як в області зареєстрували шість випадків водно-нітратної метгемоглобінемії серед дітей. Двоє дітей померли.