Отруєння чадним газом: на Черкащині постраждали 4 людей, серед них - дитина
Рятувальники попереджають про небезпеку. На Черкащині через чадний газ четверо людей отруїлись
Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.
У місті Кам'янка 64-річна жінка отруїлась чадним газом. Причиною була несправність пічного опалення. Жінку госпіталізували медики.
Інший випадок стався в селі Студенець. Там чадним газом отруїлись одразу троє людей: двоє дорослих віком 41 та 40 років, а також 9-річна дитина. Від госпіталізації вони відмовились.
Рятувальники нагадують, щоб уберегтися від отруєння:
регулярно перевіряйте справність печей, димоходів і вентиляційних каналів;
не користуйтеся несправним пічним опаленням;
не перекривайте димохід, поки паливо повністю не згоріло;
встановіть у помешканні датчик чадного газу.
Нагадаємо, що на Кіровоградщині посилюють контроль за якістю води з громадських колодязів після того, як в області зареєстрували шість випадків водно-нітратної метгемоглобінемії серед дітей. Двоє дітей померли.