У Дніпрі ВАЗ врізався в дерево: водій загинув

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі вранці 19 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автошляху "Дніпро – Кривий Ріг" у Чечелівському районі

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ-2111 з деревом загинув водій, ще троє людей постраждали.

Внаслідок сильного удару одну з пасажирок затиснуло в понівеченому автомобілі. Ще двох жінок відкинуло із салону на відкриту територію.

Рятувальники перенесли постраждалих до автомобіля екстреної медичної допомоги. За допомогою аварійно-рятувального обладнання надзвичайники вивільнили затиснуту в машині жінку та передали її медикам.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди уточнюються.

Нагадаємо, на Київщині Mazda на шаленій швидкості влетіла в дерево. 57-річний водій Mazda не обрав безпевної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП його 22-річний пасажир отримав травми.