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18 жовтня 2026, 12:26

У Києві чоловік до смерті забив охоронця спортивної бази

18 жовтня 2026, 12:26
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Фото: Національна поліція
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Столичні правоохоронці затримали нападника, який забив до смерті охоронця спортивної бази на Трухановому острові

Про це інформує поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 47-річний місцевий мешканець намагався потрапити на закриту територію спортивної бази, однак його не пустив охоронець. Обурений відмовою чоловік пішов до іншого входу, де помітив іншого охоронця, який сидів на вулиці.

Переплутавши його з тим, хто відмовив у проході, нападник схопив металеву трубу та декілька разів ударив нею чоловіка по голові та продовжив бити, навіть коли той впав на землю.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий, 57-річний киянин, загинув на місці події.

Поліцейські затримали підозрюваного. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному тримання під вартою.

Нагадаємо, на Закарпатті священник розстрілював перехожих. Трагедія сталася 15 жовтня близько 16:00. Підозрюваного затримали за лічені хвилини. Загинули троє людей, ще двоє перебувають у лікарні.

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