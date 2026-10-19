Евакуація з Олешок: Україна та Росія узгоджують останні деталі – Лубінець

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Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей евакуації цивільного населення з тимчасово окупованої Олешківської громади на Херсонщині

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в ефірі "Еспресо", передає RegioNews.

За його словами, російська сторона взяла в роботу всі пропозиції, які раніше висунула Україна. Наразі сторони узгоджують питання забезпечення режиму тиші та організації евакуації.

"Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд", – зазначив омбудсман.

Він додав, що в переговорах залишаються складні питання, однак сподівається на конкретні результати найближчим часом.

За словами Лубінця, евакуація має охопити Олешки та ще шість населених пунктів поблизу.

За оцінками української сторони, на цих територіях можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, серед яких – до 200 дітей. Безпосередньо в Олешках, за попередніми оцінками, перебувають до 2 тисяч людей.

Омбудсман наголосив, що переговори з російською стороною тривають щодня.

"Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед", – повідомив Лубінець.

Наразі остаточних домовленостей про проведення евакуації публічно не оголошували. Сторони продовжують узгоджувати умови її організації та гарантії безпеки для цивільного населення.

Нагадаємо, що до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.