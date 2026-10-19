"Від карми не втечеш": прикордонники показали, як окупант намагався тікати від українського дрона

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Ці кадри були зроблені на Південно-Слобожанському напрямку. На відео можна побачити росіянина, який намагався просунутись на українській землі. Проте успіху він не досяг: швидко його знайшов дрон українських військових.

"Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно стримують спроби прориву окупантів на півночі Харківської області", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.