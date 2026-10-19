"Від карми не втечеш": прикордонники показали, як окупант намагався тікати від українського дрона
Росіяни намагаюьться просуватись на українській території. Проте їх знаходять українські дрони
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Ці кадри були зроблені на Південно-Слобожанському напрямку. На відео можна побачити росіянина, який намагався просунутись на українській землі. Проте успіху він не досяг: швидко його знайшов дрон українських військових.
"Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно стримують спроби прориву окупантів на півночі Харківської області", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.
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