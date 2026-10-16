На Закарпатті священник розстрілював перехожих: уже троє загиблих

Фото: Прокуратура України

На Закарпатті внаслідок стрілянини в селищі Вишково загинули троє людей, ще двоє перебувають у лікарні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що на місці загинули двоє місцевих жителів віком 62 та 64 роки. Згодом у лікарні померла 84-річна жінка, яка отримала поранення грудної клітки.

Ще двоє потерпілих залишаються під наглядом медиків, один із них перебуває у важкому стані.

У злочині підозрюють 45-річного священника Української православної церкви Московського патріархату.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого та в церкві, де він служив, правоохоронці вилучили рушницю, пістолет із набоями, а також пакет із речовиною, яка попередньо може бути канабісом.

Експертизи мають встановити, чи використовували вилучену зброю під час стрілянини. У підозрюваного також відібрали кров для перевірки на алкоголь і наркотичні речовини.

Керівник Хустської окружної прокуратури повідомив чоловікові про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство двох або більше осіб.

Правоохоронці розглядають кілька можливих мотивів стрілянини. Основним наразі вважають хуліганський мотив.

Прокуратура клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, трагедія сталася 15 жовтня близько 16:00. Чоловік просто ішов центральною вулицею селища та стріляв у перехожих. Підозрюваного затримали за лічені хвилини.