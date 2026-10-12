Фото: полиция

ДТП произошло 11 октября около 08:47 на трассе "Киев – Чоп" на Абранском перевале в Мукачевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 26-летняя водитель автомобиля Skoda, двигаясь на спуске во время дождя, не выбрала безопасной скорости движения. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo с полуприцепом.

В результате ДТП 44-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водителя Skoda с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, водитель грузовика не пострадал.

У обоих водителей взяли образцы крови на проверку состояния опьянения.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство. Продолжается расследование.

Напомним, 9 октября в Ровенской области в результате Д ТП с грузовиком погибли супруги киевлян. Авария произошла на автодороге "Киев – Чоп" в селе Грушвица Вторая.