На Рівненщині внаслідок ДТП з вантажівкою загинуло подружжя киян

Фото: поліція Рівненської області

У Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 68-річний водій легкового автомобіля та його 71-річна дружина. Подружжя було жителями Києва

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Смертельна аварія сталася 9 жовтня близько 11:40 на автодорозі Київ — Чоп у селі Грушвиця Друга, повідомляє поліція Рівненської області.

За попередніми даними слідства, 68-річний киянин за кермом Chevrolet не врахував звуження проїзної частини, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем TATA, яким керував 63-річний житель Харкова. Від удару вантажівка перекинулася.

Водій легковика та його 71-річна дружина загинули на місці аварії. Водій вантажного автомобіля зазнав незначних травм і відмовився від госпіталізації.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спеціальний майданчик. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.