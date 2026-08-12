На Житомирщині аферисти продали жінці неіснуючий товар

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На Житомирщині жінка стала жертвою аферистів. Вона купувала товари через інтернет, але вони лише вкрали її гроші

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

29-річна жителька області стала жертвою аферистів. Вона замовила через соцмережі комплектуючі до сільськогосподарської техніки. За товар жінка заплатила 130 тисяч гривень. Проте товар вона так і не отримала.

Перший платіж вона переказала "продавцю" поштовим відправленням. Потім "продавець" заявив, що нібито реквізити отримувача нібито були вказані неправильно. Він переконав її, що кошти повернуться на її рахунок, однак для отримання замовлення необхідно повторно оплатити товар. В результаті жінка заплатила ще 65 тисяч.

"Продавець" згодом повідомив дату доставки та надав номер телефон "водія". Однак зголом всі контакти перестали їй відповідати.

"Нині слідчі відділення поліції №1 (м. Андрушівка) Бердичівського районного відділу поліції встановлюють причетних до шахрайства в межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 КК України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці попередили про нову схему вербування. Українцям дзвонять нібито від СБУ та починають на них тиснути.