Ціни на пальне летять у прірву: як змінились цінники на АЗС
В Україні через загострення ситуації на Близькому Сході та інші фактори регулярно змінюються ціни на бензин. При цьому останній тиждень вартість пального стрімко падає
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 12 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 84,27 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-95 – 81,00 гривні за літр (+0,01 гривні);
- бензин А-92 – 77,80 гривні за літр (-0,05 гривні);
- дизпальне – 92,53 гривні за літр (-0,04 гривні);
- автогаз – 43,60 гривні за літр (-0,01 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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