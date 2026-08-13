Пісня співачки FIЇNKA налякала росіян

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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Трек FIЇNKA "Бий москаля" привернув увагу росіян. 11 серпня трек внесли до російського переліку "екстремістських матеріалів". Російські чиновники окремо навели рядки, які звучать на початку та наприкінці треку.

Проте співачка відреагувала з гумором. У пісні, яка не сподобалась росіянам, звучить рядок:

"А я з дитинства ненавижу москалів… І най Бог помагає", - співає артистка.

Довідка. Ірина Вихованець (FIЇNKA) - українська співачка, авторка, блогерка. Учасниця національного відбору на Євробачення. З чоловіком Юрієм Вихованцем познайомилась під час навчання в театральному. У 2018 році вони одружились. Пара виховує сина Владислава.