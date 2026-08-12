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12 серпня 2026, 23:35

Змушували марширувати та писати листи "подяки" росіянам: з окупації врятували ще одну групу дітей

12 серпня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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На підконтрольну Україні територію з окупації вдалось повернути 16 дітей. П'ятеро з них лишились без батьків

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

Відомо, що це 8 дівчат та 8 хлопчиків. П'ятеро з них позбавлені батьківського піклування.

Серед них був 17-річний хлопець. Через його національність до нього постійно ставились в окупації упереджено. У школі хлопця змушували марширувати та писати листи на підтримку окупантів.

Іншого 17-річного хлопця змусили взяти російський паспорт. Росіяни намагались поставити його на військовий облік.

"А до п'ятнадцятирічного юнака, чий дім був повністю зруйнований російським обстрілом, регулярно вривалися озброєні силовики з обшуками.Найстрашнішим випробуванням для підлітка стало те, що на його очах окупанти розстріляли людину з автомата", - розповіли в ОВА.

На щастя, зараз діти вже в безпеці та проходять реабілітацію.

Нагадаємо, що суд визнав винним керівника карного розшуку незаконно створеного окупаційного "ОМВД РФ "Горностаевский"" у жорстокому поводженні з цивільними під час тимчасової окупації Херсонщини.

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