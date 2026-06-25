Кривавий інцидент у Харкові: раніше судимий чоловік поранив двох поліцейських
У Салтівському районі Харкова 25 червня близько 16:00 чоловік напав із ножем на правоохоронців під час перевірки документів. Унаслідок інциденту двоє поліцейських дістали поранення та були госпіталізовані
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
За даними поліції, під час виконання службових обов’язків правоохоронці перевіряли документи громадянина. У ході спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово атакував поліцейських ножем.
Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правоохоронці встановили, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини. Також він перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.
За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
Нагадаємо, що Хмельницький міськрайонний суд розглянув справу щодо військового, Він погрожував насильством працівникам поліції.