20:56  25 червня
Авіаудар по Куп'янщині: ворог вбив цивільного та поранив чотирьох людей
20:45  25 червня
На Дніпропетровщині військовий кидав гранати з балкона багатоповерхівки
20:10  25 червня
На Полтавщині на укриттях для дітей "нагріли" 19 мільйонів
UA | RU
UA | RU
25 червня 2026, 22:56

Кривавий інцидент у Харкові: раніше судимий чоловік поранив двох поліцейських

25 червня 2026, 22:56
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

У Салтівському районі Харкова 25 червня близько 16:00 чоловік напав із ножем на правоохоронців під час перевірки документів. Унаслідок інциденту двоє поліцейських дістали поранення та були госпіталізовані

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними поліції, під час виконання службових обов’язків правоохоронці перевіряли документи громадянина. У ході спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово атакував поліцейських ножем.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини. Також він перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, що Хмельницький міськрайонний суд розглянув справу щодо військового, Він погрожував насильством працівникам поліції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків поранення поліцейський напад
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Українські військові піймали російський дрон на вудочку
25 червня 2026, 22:45
На Прикарпатті чоловік підпалив будинок, щоб приховати вбивство
25 червня 2026, 22:35
Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: двоє поранених та масштабні руйнування
25 червня 2026, 22:16
Українські військові рознесли російський НРК
25 червня 2026, 22:10
Довічне за державну зраду: полковника СБУ засудили за передачу таємних даних ворогу
25 червня 2026, 21:56
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який промишляв крадіжками та шахрайством
25 червня 2026, 21:20
Авіаудар по Куп'янщині: ворог вбив цивільного та поранив чотирьох людей
25 червня 2026, 20:56
На Дніпропетровщині військовий кидав гранати з балкона багатоповерхівки
25 червня 2026, 20:45
Десять поранених за добу: на Херсонщині ворог атакував медиків та рятувальника
25 червня 2026, 20:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »