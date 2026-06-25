Кривавий інцидент у Харкові: раніше судимий чоловік поранив двох поліцейських

Фото: поліція Харківської області

У Салтівському районі Харкова 25 червня близько 16:00 чоловік напав із ножем на правоохоронців під час перевірки документів. Унаслідок інциденту двоє поліцейських дістали поранення та були госпіталізовані

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За даними поліції, під час виконання службових обов’язків правоохоронці перевіряли документи громадянина. У ході спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово атакував поліцейських ножем.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини. Також він перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, що Хмельницький міськрайонний суд розглянув справу щодо військового, Він погрожував насильством працівникам поліції.