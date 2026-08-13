Співак ENLEO пояснив, чому він зник зі сцени

Фото з відкритих джерел

Співак ENLEO вже майже півтора року не з'являється в "радарах". Артист зізнався, що планував відпочити лише пів року, але це затягнулось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артиста, його перерва у музиці була пов'язана з бажанням перезавантажитись. ENLEO також не приховує, що в нього сталась творча криза. Проте зі сцени йти він не збирається.

"Я думаю, що у кожного артиста настає момент в житті, коли треба просто зупинитися, подумати, подивитися на свій шлях, зрозуміти, куди рухатись. І ось саме це сталося. І в цілому я відчуваю, що в мене знову є сили і знову є бажання писати, виступати. Такого давно не було. І радий повернутись", - каже співак.

Нагадаємо, раніше співак Ілля Парфенюк заявив, що він втрачає прибуток через шахрайські дії.