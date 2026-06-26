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Під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у Харкові стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

Після того як старший групи оповіщення – військовослужбовець ЗСУ – представився громадянину, останній напав на нього та інших військовослужбовців із ножем.

Внаслідок нападу поранення дістали двоє військовослужбовців. Одного з них прооперували, наразі він перебуває в лікарні. Інший військовий помер від отриманих ножових поранень, попри проведені реанімаційні заходи.

Після нападу чоловік утік. Наразі його розшукують.

За фактом події тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини нападу.

Нагадаємо, працівники Держбюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Командира "Скелі" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.