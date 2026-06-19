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Поліцейські розслідують обставини зухвалого злочину, що стався в одному з сіл Великогаївської громади Тернопільського району. Суперечка між сусідами ледь не завершилася жахливою трагедією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Конфлікт спалахнув між власниками двох суміжних господарств. Один із чоловіків облаштовував на своїй ділянці паркан і проводив зварювальні роботи. Це обурило його 66-річного сусіда, який через давні неприязні відносини почав висловлювати претензії, що звуки та робота йому заважають.

Від сварки 66-річний чоловік перейшов до погроз. Він приніс пляшку з рідиною і облив сусіда та погрожував підпалити. Як згодом з’ясувалося, він використав бензин.

Правоохоронці вилучили всі речові докази та скерували їх на відповідні експертизи.

За даним фактом відкрито за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством). Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, 7 червня на Львівщині чоловік підпалив себе після сварки з тещею – він отримав опіки 3-4 ступеня 98% тіла. Попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.