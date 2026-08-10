13:29  10 серпня
Заснула на лавці у метро: у Києві у жінки вкрали рюкзак з майже 280 тисячами гривень
10:40  10 серпня
Стрибнув з пірсу й не виплив: у Миколаєві загинув 13-річний хлопець
09:42  10 серпня
На Київщині автобус виїхав на зупинку та збив жінку
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2026, 13:22

Сили оборони уразили НПЗ "Танеко" в Татарстані: на об'єкті спалахнула пожежа

10 серпня 2026, 13:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Генштаб
Читайте также
на русском языке

У ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Танеко" у Нижньокамську в Республіці Татарстан. На території підприємства зафіксували пожежу

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Також українські військові уразили ремонтний підрозділ російських військ у Хрустальному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Новоселідовці та польовий артилерійський склад у Бойовому на Донеччині. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, підтверджено наслідки попередніх ударів по російських об’єктах.

Зокрема, після ураження 8 серпня НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6.

Також після удару 3 серпня по аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму підтверджено знищення дев’яти горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження двох ангарів для авіаційної техніки.

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно здійснюватимуть заходи для зниження воєнного потенціалу Росії та припинення її збройної агресії проти України.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах окупантів у Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, уразили російські РЛС та пункти запуску ударних БпЛА.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Генштаб Сили оборони пожежа
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Київщині підрядник "нагрівся" на капремонті дороги на понад 2,67 млн грн
10 серпня 2026, 16:57
На Рівненщині судитимуть чоловіка за переправлення військовозобов’язаних через кордон за $20 тисяч
10 серпня 2026, 16:36
Зеленський анонсував нові кадрові рішення та посилення ключових напрямків фронту
10 серпня 2026, 16:25
Росіяни вдарили по житловому кварталу Нікополя: є загиблий і поранені
10 серпня 2026, 15:59
У Запоріжжі 18 поранених: КАБ повністю зруйнував будинок - лікарі бояться за життя дитини
10 серпня 2026, 15:55
На Херсонщині судитимуть одіозну колаборантку
10 серпня 2026, 15:46
В Одесі викрили псевдорехаб, де понад два роки експлуатували залежних
10 серпня 2026, 15:27
На Київщині чоловік знайшов у квартирі брата мертву людину
10 серпня 2026, 14:40
На Черкащині померла 11-річна дівчинка: поліція з'ясовує обставини трагедії
10 серпня 2026, 14:37
На Полтавщині у водоймі загинула людина
10 серпня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Павло Казарін
Всі блоги »