Сили оборони уразили НПЗ "Танеко" в Татарстані: на об'єкті спалахнула пожежа

Ілюстративне фото: Генштаб

У ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Танеко" у Нижньокамську в Республіці Татарстан. На території підприємства зафіксували пожежу

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Також українські військові уразили ремонтний підрозділ російських військ у Хрустальному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Новоселідовці та польовий артилерійський склад у Бойовому на Донеччині. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, підтверджено наслідки попередніх ударів по російських об’єктах.

Зокрема, після ураження 8 серпня НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6.

Також після удару 3 серпня по аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму підтверджено знищення дев’яти горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження двох ангарів для авіаційної техніки.

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно здійснюватимуть заходи для зниження воєнного потенціалу Росії та припинення її збройної агресії проти України.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах окупантів у Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, уразили російські РЛС та пункти запуску ударних БпЛА.