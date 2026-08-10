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Уманський міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю, який у вересні 2025 року скоїв подвійне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад та спробував приховати сліди злочину підпалом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратура.

У липні 2025 року військовослужбовець після завершення відпустки та лікування не прибув до місця служби та тривалий час перебував поза військовою частиною.

Перебуваючи поза місцем служби, у вересні 2025 року фігурант неподалік одного з населених пунктів вирішив заволодіти майном місцевого жителя: спочатку трьома пострілами з автомата вбив чоловіка, після чого проник до його будинку й вбив жінку: вистрілив їй в обличчя та завдав не менше трьох ударів автоматом по голові. Захопивши два металошукачі, зловмисник підпалив будинок з літньою кухнею та втік.

Зловмисника затримали. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили два автомати Калашникова, сім гранат з підривниками та понад 900 набоїв.

Суд урахував, що фігурант вже мав судимість за умисне вбивство, і призначив йому найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських і 11 днів ховався в лісі. Фігурант переховувався в господарському приміщенні, де зберігається суха трава.