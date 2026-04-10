ДТП з маршруткою в Одесі: загинула пасажирка, військовому загрожує до 8 років
На Рівненщині тривають пошуки 4-річного хлопчика: що відомо наразі
10 квітня 2026, 11:35

На Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки

Фото: Нацполіція
Інцидент стався у Бучанському районі. Там чоловік незаконно заволодів чужим авто, яке було припарковане на вулиці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До поліції звернувся власник Renault Trafic у селі Білогородка. Він розповів, що його автомобіль був припаркований на одній з вулиць, а потім зник. З'ясувалось, що 34-річний чоловік побачив авто із ключами в замку запалювання, і вирішив вкрасти машину. Він просто сів за кермо автівки, завів двигун та поїхав.

За допомогою камер відеоспостереження зловмисника знайшли та затримали. Тепер його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві п'яний перехожий викрав чужу Skoda і залишив її в іншому районі міста. Власник машини завів двигун у дворі багатоповерхівки та на кілька хвилин зайшов до квартири. Цим і скористався зловмисник.

угон автомобіль Київська область
