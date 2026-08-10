На Полтавщині у водоймі загинула людина

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась у селі Потоки Кременчуцького району в річці Псел. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Коли медики прибули до річки, вони провели реанімаційні заходи. На жаль, врятувати життя 50-річного чоловіка не вдалось.

"Під час огляду слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Обставини та причини події з‘ясовує слідство", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.