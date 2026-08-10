Фото: поліція

ДТП сталася днями на трасі Фастів – Фастівець у Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 79-річний водій легковика "ЗАЗ" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з авто Mitsubishi.

Внаслідок аварії 72-річна пасажирка "ЗАЗу" дістала травми, її госпіталізували. На жаль, жінка померла в лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, зранку 10 серпня у Києві Audi зіткнулася з вантажівкою. Загинули жінка та дворічна дитина.