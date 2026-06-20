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Масова ДТП на Полтавщині: зіткнулися п'ять авто, є постраждалі
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20 червня 2026, 12:35

Масова ДТП на Полтавщині: зіткнулися п'ять авто, є постраждалі

20 червня 2026, 12:35
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Фото: Національна поліція
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Зранку 20 червня на автодорозі М-03 у селі Копили Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти транспортних засобів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, зіткнулися вантажівки MAN та IVECO, а також легкові автомобілі Volkswagen, Daewoo та Land Rover.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій Volkswagen 1985 року народження та водій Daewoo 1969 року народження. Обох госпіталізували до медичного закладу.

Ще одного водія вантажівки медики оглянули на місці, госпіталізація йому не знадобилася.

Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює всі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, на Львівщині автомобіль відкинуло на зустрічну смугу під колеса вантажівки. Внаслідок ДТП 19-річний водій Renault Espace та його 51-річна пасажирка отримали травми. Їх госпіталізували.

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