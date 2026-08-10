Шестеро людей у лікарні: на Миколаївщині перекинувся Mitsubishi

Фото: Національна поліція

На Миколаївщині у дорожньо-транспортній пригоді на польовій дорозі травмувалися четверо дітей та двоє дорослих

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 9 серпня близько 19:55 на польовій дорозі між селами Покровське та Червона Долина Широківської громади.

За попередніми даними, 25-річний водій Mitsubishi Lancer допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок аварії травмувалися водій та п'ятеро пасажирів віком 6, 13, 15, 17 та 19 років. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, на Львівщині позашляховик врізався в рейсовий автобус. Внаслідок зіткнення травми отримали водій позашляховика та двоє його пасажирів – 46-річна жінка та 13-річний хлопчик. Усіх трьох доставили до лікарні.