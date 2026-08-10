148 тис. пачок цигарок і понад 1,7 тис. літрів спиртової продукції: у Києві викрили підпільний цех

Фото: Прокуратура України

У Києві правоохоронці викрили підпільне виробництво, де виготовляли фальсифікований алкоголь та зберігали контрафактні цигарки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Під час обшуків вилучили 148 тисяч пачок цигарок відомих марок, транспортний засіб для їхнього перевезення, обладнання для виготовлення алкоголю, 1 тонну спирту та 775 літрів готової спиртовмісної продукції.

Загальна вартість вилученого становить близько 12 млн грн.

Вилучену продукцію направлять на експертизу. Правоохоронці також встановлюють її походження.

Нагадаємо, Нацполіція у Дніпрі ліквідувала масштабну мережу підпільного виробництва та збуту алкогольного фальсифікату, вилучивши продукцію на понад 4 млн грн. Щоб замаскувати товар власного виробництва під елітний, ділки використовували підроблені акцизні марки та етикетки відомих алкогольних напоїв.