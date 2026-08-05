Росіяни касетними боєприпасами знищили сортувальний центр "Нової пошти" у Києві: є загиблі та поранені
У ніч на 5 серпня внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний термінал "Нової пошти" у столиці. Ворог застосував касетні боєприпаси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.
Внаслідок обстрілу загинули троє людей – двоє водіїв компанії-перевізника та працівник підрядної організації. Ще вісім осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. У компанії заявили, що надають усю необхідну підтримку та допомогу родинам загиблих і постраждалих.
Наразі на місці удару триває оцінка збитків. У "Новій пошті" запевнили, що компенсують клієнтам повну оголошену вартість знищених та пошкоджених посилок і зв'яжуться з кожним відправником.
Попри руйнування, компанія продовжує працювати в штатному режимі завдяки перерозподілу логістичних потоків.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. За інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали.
У Броварському району виявили загиблих на залізничній платформіпоблизу атакованих логістичних центрів. Електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс.
Внаслідок ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 26, повідомлялося про одну загиблу людину.