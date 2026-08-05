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У ніч на 5 серпня внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний термінал "Нової пошти" у столиці. Ворог застосував касетні боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

Внаслідок обстрілу загинули троє людей – двоє водіїв компанії-перевізника та працівник підрядної організації. Ще вісім осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. У компанії заявили, що надають усю необхідну підтримку та допомогу родинам загиблих і постраждалих.

Наразі на місці удару триває оцінка збитків. У "Новій пошті" запевнили, що компенсують клієнтам повну оголошену вартість знищених та пошкоджених посилок і зв'яжуться з кожним відправником.

Попри руйнування, компанія продовжує працювати в штатному режимі завдяки перерозподілу логістичних потоків.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. За інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали.

У Броварському району виявили загиблих на залізничній платформіпоблизу атакованих логістичних центрів. Електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс.

Внаслідок ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 26, повідомлялося про одну загиблу людину.