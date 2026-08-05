Атака РФ на Київщину: 8 людей загинули на станції "Квітнева", коли чекали потяг
Вісім людей загинули на залізничній станції "Квітнева" у Броварському районі під час атаки РФ
Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Броварської РДА Віталій Бігун, передає RegioNews.
За його словами, вночі електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс.
Він також уточнив, що ворог завдав ударів по складах із продуктами. Окрім того, пошкоджено житлові будинки.
У соцмережах публікують жахливі кадри наслідків ворожої атаки.
УВАГА! Чутливі кадри
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на семи локаціях. За інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали.
Харківщина під обстрілами: одна людина загинула, семеро постраждалиВсі новини »
05 серпня 2026, 09:14Ворожий удар по Броварському району: на залізничній платформі виявили загиблих
05 серпня 2026, 08:14Масований удар РФ по Київщині: 14 загиблих, триває ліквідація наслідків атаки
05 серпня 2026, 07:19
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Росіяни обстріляли два райони Харкова: пошкоджено підприємство та будинок, є постраждалі
05 серпня 2026, 10:59У Рівному в каркасному басейні втопився 1-річний хлопчик
05 серпня 2026, 10:57Масований удар РФ по Києву та Київщині: 17 загиблих, 44 постраждалих – Зеленський
05 серпня 2026, 10:48Ворожі удари та негода залишили без світла споживачів у 7 областях – Міненерго
05 серпня 2026, 10:29Росіяни касетними боєприпасами знищили сортувальний центр "Нової пошти" у Києві: є загиблі та поранені
05 серпня 2026, 10:17Професіонали замість "лояльних": що потрібно Україні, аби не програти війну виснаження
05 серпня 2026, 09:56На Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця
05 серпня 2026, 09:40РФ може готувати вторгнення на Чернігівщину: у ДПСУ розповіли про загрозу
05 серпня 2026, 09:39На Львівщині легковик вилетів у кювет і перекинувся: загинув водій, постраждали двоє юнаків
05 серпня 2026, 09:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу