Атака РФ на Київщину: 8 людей загинули на станції "Квітнева", коли чекали потяг

Фото: соцмережі

Вісім людей загинули на залізничній станції "Квітнева" у Броварському районі під час атаки РФ

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Броварської РДА Віталій Бігун, передає RegioNews.

За його словами, вночі електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс.

Він також уточнив, що ворог завдав ударів по складах із продуктами. Окрім того, пошкоджено житлові будинки.

У соцмережах публікують жахливі кадри наслідків ворожої атаки.

УВАГА! Чутливі кадри

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на семи локаціях. За інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали.