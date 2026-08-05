Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Volkswagen Golf, 35-річний мешканець району, не впорався з керуванням, виїхав з дороги у кювет, де автомобіль перекинувся.

Від отриманих травм водій загинув на місці. Пасажирів легковика, жителів Львівського району віком 17 і 19 років, доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 28 липня близько 13:20 п'яний водій позашляховика влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі. Внаслідок зіткнення дві жінки загинули на місці.