На Львівщині легковик вилетів у кювет і перекинувся: загинув водій, постраждали двоє юнаків
ДТП сталася 4 серпня близько 20:50 поблизу села Городжів Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Volkswagen Golf, 35-річний мешканець району, не впорався з керуванням, виїхав з дороги у кювет, де автомобіль перекинувся.
Від отриманих травм водій загинув на місці. Пасажирів легковика, жителів Львівського району віком 17 і 19 років, доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 28 липня близько 13:20 п'яний водій позашляховика влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі. Внаслідок зіткнення дві жінки загинули на місці.
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