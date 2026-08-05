Атака РФ на Київ: 26 постраждалих, 16 людей госпіталізували

Фото: Прокуратура України

Унаслідок ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 26 людей

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, 16 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу. Серед травмованих і водій швидкої медичної допомоги. Четверо постраждалих у тяжкому стані.

За даними Київської міської прокуратури, на 8 ранку 5 серпня відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі Києва.

Наслідки влучань фіксують у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах Києва.

Пошкоджено приватний будинок два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, АЗС, автомобілі.

Остаточні кількість постраждалих та пошкоджених обʼєктів встановлюється.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Київ. У кількох районах столиці виникли масштабні пожежі, зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель. Було відомо про одну загиблу людина та 24 постраждалих.