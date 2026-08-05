Харківщина під обстрілами: одна людина загинула, семеро постраждали

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

У місті Балаклія постраждали троє жінок віком 87, 79 та 72 роки. У Богодухові поранення отримали дві жінки – 61 та 44 років, ще дві 65-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес.

У селі Огурцівка Шевченківської громади загинула 75-річна жінка. Також медики надали допомогу 44-річній жінці, яка отримала поранення 3 серпня у селі Рубіжне Вовчанської громади.

Окрім цього, у селі Новоосинове Курилівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 84-річний чоловік.

Ворог застосував по області різні види озброєння, зокрема 6 ракет, 10 керованих авіабомб, ударні безпілотники "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, багатоквартирні будинки, магазини, підприємства, господарські споруди, автомобілі, електромережі та інші цивільні об’єкти.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські війська завдали майже 20 ударів по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під прицілом окупантів опинилися три райони області.