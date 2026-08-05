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05 серпня 2026, 09:14

Харківщина під обстрілами: одна людина загинула, семеро постраждали

05 серпня 2026, 09:14
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 21 населеному пункту Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

У місті Балаклія постраждали троє жінок віком 87, 79 та 72 роки. У Богодухові поранення отримали дві жінки – 61 та 44 років, ще дві 65-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес.

У селі Огурцівка Шевченківської громади загинула 75-річна жінка. Також медики надали допомогу 44-річній жінці, яка отримала поранення 3 серпня у селі Рубіжне Вовчанської громади.

Окрім цього, у селі Новоосинове Курилівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 84-річний чоловік.

Ворог застосував по області різні види озброєння, зокрема 6 ракет, 10 керованих авіабомб, ударні безпілотники "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, багатоквартирні будинки, магазини, підприємства, господарські споруди, автомобілі, електромережі та інші цивільні об’єкти.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські війська завдали майже 20 ударів по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під прицілом окупантів опинилися три райони області.

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