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09 червня 2026, 18:15

Фейкові діти та інвалідність: в Україні викрили 6 нових схем для ухилянтів

09 червня 2026, 18:15
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Києві ділок та його співмешканка продавали ухилянтам фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном для оформлення багатодітного батьківства. Таким чином війсковозобов'язані хотіли отримати відстрочку та виїхати за кордон. Організаторів затримали після отримання частини грошей.

У Вишгороді чиновник державної компанії водних шляхів за гроші бронював військовозобов'язаних чоловіків. При цьому він додатково забирав зарплати "працівників", які навіть не ходили на роботу.

У столиці викрили юриста, який пропонував чоловікам за гроші оформити інвалідність. Він обіцяв вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

У Білій Церкві співробітник районного ТЦК за хабарі обіцяв мобілізованим переведення до тилових підрозділів з подальшим "списанням" зі служби. Також у області викрили ділка та його спільницю, які торгували фіктивним медичними висновками з тяжкими діагнозами.

У Миколаєві підозру отримала адвокатка. Вона пропонувала чоловікам "зняття" з розшуку та військового обліку на підставі фіктивної інвалідності. Вона запевняла, що має зв'язки в місцевій ВЛК.

"Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, на Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу. Двоє фігурантів отримали підозри.

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