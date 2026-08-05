Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 серпня РФ атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними БпЛА різного типу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Основний напрямок удару – Київщина.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 98 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілів на семи локаціях. Загинули 14 людей, 22 – постраждали.

У Броварському району виявили загиблих на залізничній платформі поблизу атакованих логістичних центрів.