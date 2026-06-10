У Києві військовий за 10 тисяч доларів продавав "поїздку за кордон" для ухилянтів

Фото: Національна поліція

У Києві викрили військового. Він за 10 тисяч доларів обіцяв чоловіку допомогти перетнути кордон у напрямку Молдови

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

50-річний військовий з Дніпра пообіцяв своєму знайомому призивного віку "допомогу": незаконно виїхати за кордон. Свої "послуги" військовий оцінив у 10 тисяч доларів. За ці гроші він мав відвезти чоловіка до Умані, а потім обіцяв забезпечити переїзд призовника в напрямку державного кордону з подальшим переправленням в бік Молдови, в обхід пунктів пропуску.

Затримали організатора схеми одразу після отримання грошей. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Київській області повідомили про підозру військовому. Він вимагав хабар за переведення чоловіка до тилової частини.