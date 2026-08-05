Фото: поліція

У місті Ромни на Сумщині правоохоронці з'ясовують обставини смерті підлітка. Тіло 15-річного хлопця виявили ввечері 4 серпня в одній із квартир районного центру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, підліток покінчив життя самогубством через повішення. Тривогу підняла мати, яка тривалий час не могла зв'язатися із сином. Коли родичі змогли потрапити до квартири, дитина вже була без ознак життя.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "самогубство".

Правоохоронці продовжують слідчі дії, аби встановити всі деталі та причини трагедії.

Нагадаємо, 25 липня на Полтавщині маленький хлопчик вижив після падіння з п'ятого поверху. Дитину госпіталізували.