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05 серпня 2026, 10:29

Ворожі удари та негода залишили без світла споживачів у 7 областях – Міненерго

05 серпня 2026, 10:29
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Ілюстративне фото: pixabay
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Внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Окрім того, через негоду знеструмлені 78 населених пунктів на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше заживити знеструмлені населені пункти та повернути світло в оселі українців.

Зазначається, що застосування обмежень 5 серпня не прогнозується. Громадян просять протягом усієї доби, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня РФ атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними БпЛА різного типу. Основний напрямок удару – Київщина. Сили ППО змогли знешкодити 98 ворожих БпЛА, однак жодну ракету збити не вдалося.

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