РФ може готувати вторгнення на Чернігівщину: у ДПСУ розповіли про загрозу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупаційні війська можуть готувати спробу вторгнення на територію Чернігівської області

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, Генеральний штаб має дані розвідки про можливі плани ворога використати цю ділянку українського кордону для спроби наступальних дій.

Водночас Демченко зазначив, що Росія може використовувати цей напрямок і для демонстративних дій, щоб змусити Україну перекидати додаткові сили з інших, більш важливих напрямків.

Наразі українські військові не фіксують спроб російських військ перетнути кордон на Чернігівщині.

"Станом на зараз ми не фіксуємо, що ворог застосовував би піхотні групи, які намагалися б пройти наш кордон. Також не фіксується активність диверсійно-розвідувальних груп", – повідомив речник ДПСУ.

Він додав, що ситуація залишається напруженою, оскільки російські війська щодня обстрілюють Чернігівську область артилерією та безпілотниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади. Її планують розмістити поблизу українського кордону – приблизно за 40 кілометрів від нього.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися