Фото: поліція

ДТП сталася 9 червня близько 22:30 на території Коломийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель села Саджавка їхав на мотоциклі в напрямку свого населеного пункту. На заокругленій ділянці дороги юнак втратив керування через швидкість руху. Мотоцикл виїхав на зустрічну смугу, вилетів на узбіччя та врізався в бетонну електроопору.

Від отриманих травм 18-річний водій загинув на місці. Його 16-річну пасажирку, мешканку села Ланчин, із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації.

Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські призначили низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, ввечері 9 червня на Полтавщині зіткнулися маршрутка та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки мікроавтобуса.