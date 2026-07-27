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27 липня 2026, 21:20

У Києві та Одесі викрили чоловіків, які "допомагали" росіянам атакувати Україну

27 липня 2026, 21:20
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Фото: СБУ
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СБУ викрила трьох російських агентів з Києва та Одещини. Вони наводили російські атаки на Київ та Одесу

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що двоє агентів виявились безробітними місцевими жителями. Вони орендували квартиру з "панорамним" видом на об'єкти критичної інфраструктури Києва і встановили там відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Завдяки цьому росіяни сподівались виявити локації української ППО.

Також зрадники намагались створити власні агентурні осередки для коригування ворожих ударів на Полтавщині і Чернігівщині. Вербувати людей вони планували через соцмережі.

Крім того, СБУ викрила керівника крюїнгової компаії. Його затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі" в Одеській області. Він об'їжджав область, щоб виявити розташування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій, які прикривають узбережжя та акваторію Чорного моря.

Усіх зрадників засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала "на гарячому" агента РФ, який готував підрив авто військового у Миколаєві. Ворожим поплічником виявився мобілізований, який самовільно залишив військову частину. У поле зору російських спецслужбістів фігурант потрапив, коли почав шукати "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

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