У Дніпрі побили та пограбували військовослужбовця: нападника затримали

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Центральному районі міста зловмисник напав на військовослужбовця, побив його та заволодів сумкою, в якій знаходилися гроші й мобільний телефон

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

26 липня близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про пограбування військовослужбовця у Дніпрі.

За попередніми даними, невідомий чоловік напав на потерпілого, завдав йому ударів по голові, після чого вирвав із рук сумку з особистими речами.

Після скоєного нападник утік, сподіваючись уникнути відповідальності.

Працівники поліції встановили особу фігуранта. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Нагадаємо, що на Прикарпатті чоловік звернувся до поліції. Він заявив, що нібито знайшов свою літню матір із травмами. Правда виявилась інакшою.