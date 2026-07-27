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27 липня 2026, 21:29

Кривава доба на Дніпропетровщині: росіяни здійснили понад півсотні атак на регіон

27 липня 2026, 21:29
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські окупанти протягом 27 липня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, унаслідок чого троє людей загинули та ще шестеро - дістали поранення

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Для атак росіяни застосували безпілотники й артилерію. Ворожих ударів зазнав, зокрема, Нікопольський район.

Окупанти цілили по місту Нікополь, Червоногригорівській, Марганецькій, Томаківській і Покровській громадах. Пошкоджені лікарня, підприємства, багатоквартирні будинки, автівки. Дві людини загинули. П’ятеро людей постраждали. У стані середньої тяжкості госпіталізований 56-річний чоловік. Решта лікуватимуться амбулаторно.

У Криворізькому районі під ударом були Зеленодольська, Апостолівська, Грушівська, Вакулівська, Девладівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, автівка.

У Кам’янському районі росіяни цілили по Затишнянській та Божедарівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

У Павлограді пошкоджене підприємство. Постраждав 23-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа. За уточненою інформацією, через нічну атаку на Дубовиківську громаду загинула 53-річна жінка.

Нагадаємо, раніше на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС.

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